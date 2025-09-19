Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima presentará un día en general parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 7.9°C y los 18.5°C. Durante las primeras horas, la humedad máxima alcanzará un 85%, proporcionando una sensación de frescura en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Mientras el día avanza, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C durante el día, mientras que los vientos estarán moderados con una velocidad máxima de 21 km/h.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está prevista para las 07:59, mientras que el ocaso llegará a las 18:06. La fase lunar de hoy es favorable para los que disfrutan de las noches despejadas.