Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima diario

En La Pampa, el pronóstico del clima predice un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. La humedad se estima que alcance un 79%, creando un ambiente algo húmedo pero sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas mostrarán un aumento en la temperatura, llegando a una máxima de 18.4°C. El cielo seguirá mayormente cubierto, y no se espera lluvia. Los vientos podrían llegar hasta los 14 km/h, lo cual no representa una preocupación significativa para las actividades al aire libre.