Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:04

En La Pampa, el pronóstico del clima predice un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 7.1°C. La humedad se estima que alcance un 79%, creando un ambiente algo húmedo pero sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas mostrarán un aumento en la temperatura, llegando a una máxima de 18.4°C. El cielo seguirá mayormente cubierto, y no se espera lluvia. Los vientos podrían llegar hasta los 14 km/h, lo cual no representa una preocupación significativa para las actividades al aire libre.