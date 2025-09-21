Fuertes tormentas en el AMBA y en otras ocho provincias: ¿hasta cuándo llueve?
A pocas horas del inicio de la primavera en el hemisferio sur, se desataron fuertes tormentas en el AMBA y en otras ocho provincias, con vientos y una lluvia persistente.
Luego de una jornada marcada por lluvias con granizo durante el viernes, y tras una breve pausa de 24 horas, en el atardecer de este sábado reapareció el mal clima, acompañado de bajas temperatura y fuertes vientos en la Ciudad y el conurbano, en medio del alerta naranja.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado “posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, tanto en el AMBA como en La Pampa, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.
La localidad santafesina de Ceres fue una de las más afectadas, con 65 milímetros de agua caída, y con valores un poco más bajos quedaron Monte Caseros (Corrientes); San Fernando (Buenos Aires); Reconquista (Santa Fe); Mercedes (Buenos Aires) y Morón (Buenos Aires).
Para esas áreas se habían pronosticado “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, como así también “abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo”.
En tanto, para este domingo no se esperan lluvias, pero el cielo estará nublado en la Ciudad y sus alrededores, con una temperatura mínima de 12 grados y la máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros y vientos del sur rotando al suroeste.
Cómo seguirá el tiempo el resto de la semana
Durante la semana no se esperan lluvias y las temperaturas serán variadas.
- Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C.
- Martes: mínima de 8 °C y máxima de 20 °C.
- Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 18 °C.
- Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 21 °C.
- Viernes: mínima de 16 °C y máxima de 24 °C.