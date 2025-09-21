Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima y pronóstico

Tiempo en Buenos Aires por la mañana

El clima de esta mañana en Buenos Aires estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 5.6°C. Se esperan vientos con una velocidad media de 22 km/h, por lo que no olvides abrigarte si planeas salir temprano. La humedad rondará un nivel promedio del 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo principalmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C, creando un ambiente agradable pero fresco para el resto del día. Los vientos alcanzarán ráfagas de hasta 21 km/h. Aprovecha el día para disfrutar actividades al aire libre, pero lleva contigo una chaqueta ligera por si enfría hacia la noche.