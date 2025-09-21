Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

El estado del clima en la mañana

En la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, el clima en Catamarca presentará un cielo parcialmente nuboso, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día seco. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 6.4°C, subiendo rápidamente con la salida del sol.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C. Los vientos se mantendrán dentro de un rango moderado, con velocidades de hasta 21 km/h. La humedad relativa del aire variará, sin llegar a índices incómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.

Por la tarde y al caer la noche, las condiciones permanecerán parcialmente nubosas, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas generales. Se espera una noche agradable y libre de precipitaciones, siendo ideal para actividades al aire libre.

Es recomendable aprovechar el buen tiempo durante el día. No se esperan precipitaciones, lo que asegura un domingo adecuado para disfrutar del aire libre total tranquilidad.