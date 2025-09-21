Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima Actual

Durante la mañana, el clima en Ciudad De Buenos Aires se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C, permitiendo una jornada fresca con momentos de sol filtrándose a través de las nubes. Los vientos soplarán mayormente del noroeste con una velocidad que puede alcanzar los 8 km/h, lo que podría sumar una ligera sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura llegará a su máximo de 16°C, pero hacia la noche descenderá nuevamente, cerca de los valores mínimos del día. La velocidad del viento se incrementará levemente, alcanzando hasta 12 km/h provenientes principalmente del sudoeste.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir durante las primeras horas del día. Además, ser precavido con el viento que podría impactar levemente en quienes usen sombrero o carguen pequeños objetos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto a las 07:57 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 05:28 PM. Estos datos son especialmente útiles para los aficionados a la fotografía que busquen capturar imágenes en las horas doradas del día.