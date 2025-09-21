Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima actual

El clima del día en Córdoba comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C. La humedad será elevada y el viento soplará con una velocidad media de 12 km/h. Para aquellos que planean actividades al aire libre durante la mañana, se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se prevé que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 21.9°C con cielos aún parcialmente nubosos. Las ráfagas de viento podrán aumentar ocasionalmente, alcanzando los 19 km/h. Para la noche, el clima se mantendrá sin lluvias, aunque es posible que la sensación térmica baje un poco. Aquellos que estén planeando salir deben considerar llevar un abrigo ligero, ya que la temperatura puede descender rápidamente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es recomendable mantenerse hidratado durante todo el día y llevar protector solar si planean permanecer al aire libre por largos periodos. Aunque las nubes estarán presentes, la radiación solar puede ser intensa durante el mediodía.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 AM y se ocultará a las 06:21 PM. Esta ventana de luz natural es óptima para realizar actividades al aire libre si el tiempo lo permite. Los aficionados a las observaciones astronómicas deben aprovechar estas horas límites de luz para disfrutar de una iluminación natural ideal.