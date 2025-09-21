Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima en Formosa

Hoy en Formosa, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas estarán en un rango de 7.9°C como mínima, alcanzando un máximo de 20.5°C. El viento será moderado, con una velocidad media que ronda los 22 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, creando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, se prevé que las condiciones climáticas continúen con el predominio de nubes y algunas áreas despejadas. Las temperaturas seguirán oscilando entre los valores previamente mencionados, manteniendo un clima agradable y propicio para actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero en caso de que la humedad genere sensación térmica inferior.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se aconseja tener en cuenta el uso de protector solar debido a la posible exposición a la radiación solar durante las horas despejadas. Además, es importante mantenerse hidratado y protegerse del viento, que podría intensificarse en algunos momentos del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

El amanecer en Formosa se producirá a las 07:02, mientras que el atardecer se espera a las 18:08. Aproveche las horas de luz para disfrutar de las actividades al aire libre.