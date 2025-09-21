Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

MeteoJujuy

El clima de Jujuy durante el día de hoy será variable, con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de 4.2°C y una humedad del 46%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 6 km/h, proporcionando una ligera brisa que favorecerá un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 18.4°C, ideal para quienes deseen disfrutar del aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, lo que evitará una sensación térmica demasiado sofocante. Los vientos podrían aumentar un poco su intensidad, alcanzando los 10 km/h, pero seguirán siendo moderados.