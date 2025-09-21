Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

MeteoJujuy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de septiembre de 2025, 06:03

El clima de Jujuy durante el día de hoy será variable, con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de 4.2°C y una humedad del 46%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 6 km/h, proporcionando una ligera brisa que favorecerá un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 18.4°C, ideal para quienes deseen disfrutar del aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 46%, lo que evitará una sensación térmica demasiado sofocante. Los vientos podrían aumentar un poco su intensidad, alcanzando los 10 km/h, pero seguirán siendo moderados.