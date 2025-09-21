Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Hoy en La Rioja, esperamos un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6°C durante la mañana. Las condiciones estarán propicias para una jornada fresca y sin precipitaciones. La velocidad del viento puede ser de hasta 10 km/h, lo que hará que el día se sienta un poco más frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se anticipan temperaturas máximas que alcanzarán los 21°C, manteniendo el cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias significativas, por lo que el día será ideal para actividades al aire libre. La humedad también estará presente, alcanzando niveles alrededor del 70%, lo que ofrece un ambiente un poco más cálido.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Es recomendable llevar una campera ligera por si el viento aumenta su intensidad. Además, evitar exponerse por periodos prolongados al sol en las horas pico, aunque el cielo esté relativamente cubierto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

Este domingo, el sol en La Rioja saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. La fase lunar será de un 44.8%, ideal para observaciones astronómicas, ya que el cielo parcialmente nublado podría ofrecer una visión interesante del firmamento.