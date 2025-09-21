Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima actual

El clima en Mendoza para este domingo presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6.6°C de mínima y alcanzarán máximas de 17.5°C. La velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 11 km/h. Aunque no se prevé lluvia, la humedad rondará el 62%, lo cual podría aportar cierta sensación de frescura al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con vientos que alcanzarán los 11 km/h. La temperatura descenderá ligeramente por la noche, manteniendo un clima agradable para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: Para los aficionados a la astronomía, la salida del sol está prevista a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, lo que permitirá disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz diurna este domingo.

“Es un día ideal para disfrutar al aire libre, pero recuerda llevar una chaqueta ligera ya que el viento podría incrementar la sensación de frescor.”