Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima en Misiones
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de septiembre de 2025, 06:04

Condiciones del tiempo en la mañana

Durante la mañana, el clima en Misiones se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 6.8°C como mínima, alcanzando hasta los 18.2°C como máxima. No se espera precipitaciones, por lo que el día comenzará seco. La humedad será predominante, con un nivel máximo del 97%, haciendo que el ambiente esté un poco pegajoso, pero la brisa ayudará a mantenerlo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde y noche, el cielo continuará con nubes dispersas, pero sin probabilidades de precipitación. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C y los 17°C conforme avanza la noche. El viento soplará desde el noreste con una velocidad máxima de 22 km/h, brindando un ligero aire fresco al terminar el día.

También podría interesarte

No solo las tormentas: sorpresiva alerta por nieve para dos provincias este sábado 20 de septiembre

No solo las tormentas: sorpresiva alerta por nieve para dos provincias este sábado 20 de septiembre

Alerta naranja en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas y el granizo este sábado 20 de septiembre

Alerta naranja en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores tormentas y el granizo este sábado 20 de septiembre

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda a los residentes de Misiones mantenerse hidratados debido a la alta humedad. A pesar de que será un día mayormente seco, el nivel de humedad podría ser incómodo para algunos individuos. Usar ropa ligera y de algodón contribuirá a la comodidad durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

Hoy el sol sale a las 07:30 AM y se pondrá a las 17:57 PM, lo que nos da una adecuada cantidad de luz diurna para disfrutar las actividades al aire libre. La salida y puesta de la luna están programadas para las 06:56 AM y 17:16 PM respectivamente, brindándonos la oportunidad de ver el cielo estrellado perfecto en la noche despejada.

“Recuerde mantener sus gafas de sol a mano al salir, ya que las nubes esporádicas no bloquearán completamente la luz solar.”