Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025
Hoy, se anticipa que el clima en Neuquén estará parcialmente nuboso. Durante la mañanita, las temperaturas comenzarán en torno a los 4.9°C. Se espera que el viento se mantenga moderado, alcanzando una velocidad de hasta 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Hacia la tarde, la temperatura en la ciudad rondará los 17°C. Aunque el pronóstico indica que el día se mantendrá sin precipitaciones, la humedad relativa alcanzará un 75%. Los vientos pueden llegar a registrar ráfagas de 27 km/h, por lo que es aconsejable asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025
El amanecer está previsto a las 08:47 de la mañana, mientras que el atardecer será a las 18:16. Una oportunidad perfecta para disfrutar del paisaje neuquino bajo el cielo parcialmente nuboso del día de hoy.