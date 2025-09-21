Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima en Salta
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de septiembre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo en Salta

En Salta, el clima hoy será parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas que fluctuarán entre los 3.4°C y 21.2°C. La humedad alcanzará el 91%, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y tener a mano un paraguas, dado el ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán estables con cielo parcialmente cubierto. La temperatura durante estos periodos será agradable, similar a la de la mañana. Se prevé un ligero incremento en la velocidad del viento alcanzando los 8 km/h. A pesar del cielo nublado en algunos momentos, no se anuncia precipitación significativa.

Mantente siempre informado y preparado frente a cambios climáticos inesperados.