Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo en Salta

En Salta, el clima hoy será parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas que fluctuarán entre los 3.4°C y 21.2°C. La humedad alcanzará el 91%, por lo que es recomendable llevar ropa ligera y tener a mano un paraguas, dado el ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán estables con cielo parcialmente cubierto. La temperatura durante estos periodos será agradable, similar a la de la mañana. Se prevé un ligero incremento en la velocidad del viento alcanzando los 8 km/h. A pesar del cielo nublado en algunos momentos, no se anuncia precipitación significativa.

Mantente siempre informado y preparado frente a cambios climáticos inesperados.