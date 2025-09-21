Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Hoy, el clima en San Juan se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 9.2°C. A lo largo de la mañana, podremos disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 20.4°C, que ofrece un clima cálido y templado. Sin embargo, la velocidad del viento podría llegar a los 11 km/h, generando una brisa ligera pero perceptible, así que podría ser recomendable llevar un abrigo ligero. En la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con una leve baja de temperatura, mientras que la humedad se mantendrá controlada alrededor del 33%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de septiembre de 2025

Durante este día, el momento del amanecer está programado para las 08:29, mientras que el atardecer se prevé a las 18:37, ofreciendo una luminosidad óptima para realizar observaciones astronómicas a medida que el día avance hacia la noche.