Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025
El clima hoy en Santa Cruz será particular. Durante la mañana, se prevé un ambiente con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El viento soplará con una velocidad media de 25 km/h, ideal para no olvidarse el abrigo. La humedad alcanzará el 80%, lo que podría hacernos sentir más frío de lo que marca el termómetro.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde, las temperaturas tienden a aumentar ligeramente, alcanzando máximos cercanos a los 7.3°C. Sin embargo, el cielo seguirá mostrando un patrón de nubes dispersas. Por la noche, el clima se tornará más fresco, persistiendo las nubes. El viento continuará su curso a 25 km/h, lo que puede intensificar la sensación térmica. Se recomienda abrigo extra para las últimas horas del día.