Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima actual

El clima hoy en Santa Cruz será particular. Durante la mañana, se prevé un ambiente con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El viento soplará con una velocidad media de 25 km/h, ideal para no olvidarse el abrigo. La humedad alcanzará el 80%, lo que podría hacernos sentir más frío de lo que marca el termómetro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, las temperaturas tienden a aumentar ligeramente, alcanzando máximos cercanos a los 7.3°C. Sin embargo, el cielo seguirá mostrando un patrón de nubes dispersas. Por la noche, el clima se tornará más fresco, persistiendo las nubes. El viento continuará su curso a 25 km/h, lo que puede intensificar la sensación térmica. Se recomienda abrigo extra para las últimas horas del día.