Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de septiembre de 2025

Clima hoy

Condiciones climáticas generales para Santa Fe

El clima en Santa Fe este domingo 21 de septiembre de 2025 será parcialmente nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán máximas de 18.5°C y mínimas de 7.9°C. La humedad relativa del aire se mantendrá alrededor del 85%, proporcionando un ambiente bastante húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A lo largo de la tarde y noche, el cielo en Santa Fe se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes aisladas. El viento del sector noreste soplará a velocidades de hasta 21 km/h. La puesta del sol se espera a las 18:06 horas.

Se recomienda a los residentes llevar un paraguas en caso de eventos climáticos inesperados durante el día.