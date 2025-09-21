Recibir flores amarillas, la tendencia inspirada en Floricienta: cuánto sale regalar un ramo esta primavera 2025

Llegó el Día de la Primavera y también florece la ilusión de recibir un ramo de flores amarillas. ¿Cuánto sale en la actualidad?

Flores Amarillas. Foto: Unsplash

Con la llegada del 21 de septiembre, el Día de la Primavera, también florece la tradición de regalar las tan esperadas flores amarillas.

De acuerdo con la creencia popular, este detalle significa amistad, afecto, interés y amor, por lo que entregar un ramo en esta fecha se convierte en un gesto especial de cariño hacia las personas más queridas. Pero ¿cuánto sale regalar un ramo este 2025? A continuación detallamos algunos precios que trascendieron en las últimas horas.

Cuánto cuesta un ramo de flores para el Día de la Primavera

La oferta de flores para regalar en este día es variada y hay para todos los gustos, desde las capacidades de gasto hasta la elección de los ramos más exclusivos. En diálogo con C5N, el florista Raúl brindó algunos precios de su florería:

Una opción económica: hay ramos de yerberas a $3.000 o también existen los ramilletes de margaritas a $5.000, ambos entregados en lindas presentaciones.

Ramos intermedios: un ramo más completo con girasoles y otras variedades puede llegar a costar $12.000.

Un ramo lujoso: para quienes quieren impresionar, un ramo grande con girasoles, marimonias, yerberas y alelí, todo en tonos amarillos, puede llegar a costar $70.000.

Flores amarillas. Foto: Unsplash.

Por qué se regalan flores amarillas el Día de la Primavera

En los últimos años, este gesto de cariño comenzó a ser tendencia especialmente entre las generaciones más jóvenes. Si bien es cierto que el amarillo representa la paz, armonía y prosperidad, la idea de regalar flores de este color surgió de la famosa serie televisiva, Floricienta, creada en 2004 y que 20 años después mantiene su popularidad intacta.

Tal fue la importancia de las flores amarillas en la telenovela protagonizada por Florencia Bertotti que hasta tiene su propia canción: “Flores Amarillas”. Esta pieza musical, que expresa el deseo de la protagonista que soñaba con recibir estas flores y encontrar el amor, se mantuvo vigente en las redes durante los últimos años, ayudando a que esta tendencia se imponga cada vez más.

De hecho, fueron las mismas redes sociales que instalaron otra fecha con el mismo propósito, el de recibir flores amarillas. Es por esto que cada 21 de marzo, el Día Internacional de la Poesía y los Bosques, se acostumbra a regalar este tipo de obsequios como una demostración de afecto hacia un alguien cercano.