Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025
Durante la mañana en Buenos Aires, el clima será mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas rondarán entre los 5.6°C de mínima y podrían alcanzar los 15.7°C en su punto más alto. El viento soplará débilmente con una velocidad media de 10 km/h. La humedad relativa se mantendrá en el 92%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En horas de la tarde y noche, se espera un aumento leve de la nubosidad, aunque el panorama continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente desde los valores máximos alcanzados por la mañana y el viento mantendrá una velocidad de 10 km/h. No se prevén precipitaciones durante la jornada, lo que asegura un día seco. La humedad se reducirá levemente a medida que transcurra el día.