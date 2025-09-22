Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Durante la mañana en Buenos Aires, el clima será mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Las temperaturas rondarán entre los 5.6°C de mínima y podrían alcanzar los 15.7°C en su punto más alto. El viento soplará débilmente con una velocidad media de 10 km/h. La humedad relativa se mantendrá en el 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y noche, se espera un aumento leve de la nubosidad, aunque el panorama continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente desde los valores máximos alcanzados por la mañana y el viento mantendrá una velocidad de 10 km/h. No se prevén precipitaciones durante la jornada, lo que asegura un día seco. La humedad se reducirá levemente a medida que transcurra el día.