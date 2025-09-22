Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

lunes, 22 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca

Hoy en Catamarca, se prevé un clima clima parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que los máximos ascenderán a 23.7°C. Los vientos llegarán a una velocidad máxima de 16 km/h, aportando una brisa ligera a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con un margen de precipitación improbable. Las temperaturas se mantendrán agradables, cercanas a los 18°C. La humedad relativa del aire se estabilizará en torno al 37%, lo que generará un ambiente seco y confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 y se ocultará a las 18:33, proporcionando aproximadamente diez horas de luz natural para disfrutar al aire libre.