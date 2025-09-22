Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:01

Amanecer en Ciudad De Buenos Aires

Hoy amaneció en Ciudad De Buenos Aires con un clima bastante agradable. Las temperaturas mínimas fueron de 8.6°C, y las condiciones se caracterizaron por cielos parcialmente nublados. La humedad es notable, alcanzando alrededor del 62%, lo que contribuye a una mañana fresca. Los vientos soplarán a una velocidad de alrededor de 8 km/h ofreciendo un ambiente ideal para actividades matutinas al aire libre si las condiciones climáticas se mantienen estables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que el clima mantenga un patrón similar. Las temperaturas oscilarán en torno a los 16°C como máxima. Los vientos alcanzarán hasta los 22 km/h, lo cual moderará el impacto del sol a lo largo del día. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descartan algunos chubascos aislados hacia la noche.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El amanecer se produjo puntualmente a las 07:57 am y se espera que el atardecer sea a las 05:50 pm. Estos datos astronómicos son esenciales para quienes planifican actividades al aire libre, brindando una ventana clara de iluminación natural durante el día.