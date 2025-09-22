Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Amanecer en Ciudad De Buenos Aires

Hoy amaneció en Ciudad De Buenos Aires con un clima bastante agradable. Las temperaturas mínimas fueron de 8.6°C, y las condiciones se caracterizaron por cielos parcialmente nublados. La humedad es notable, alcanzando alrededor del 62%, lo que contribuye a una mañana fresca. Los vientos soplarán a una velocidad de alrededor de 8 km/h ofreciendo un ambiente ideal para actividades matutinas al aire libre si las condiciones climáticas se mantienen estables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que el clima mantenga un patrón similar. Las temperaturas oscilarán en torno a los 16°C como máxima. Los vientos alcanzarán hasta los 22 km/h, lo cual moderará el impacto del sol a lo largo del día. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descartan algunos chubascos aislados hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El amanecer se produjo puntualmente a las 07:57 am y se espera que el atardecer sea a las 05:50 pm. Estos datos astronómicos son esenciales para quienes planifican actividades al aire libre, brindando una ventana clara de iluminación natural durante el día.