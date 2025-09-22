Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima local

Hoy en Córdoba, se prevé un día con cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C y la mínima será de 7°C. La humedad será notable, con un nivel que rondará el 54%. En la mañana, las condiciones meteorológicas indican un clima parcialmente nuboso, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se espera que el tiempo continúe similar al de la mañana, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Los vientos del día se moverán con una velocidad media de 19 km/h. Según el pronóstico, no habrá precipitaciones significativas, lo cual es una buena noticia para quienes planean salir más tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El sol saldrá a las 08:12 hrs y se pondrá a las 18:21 hrs. Es un buen día para observar el cielo por la tarde, ya que la luna estará en fase menguante.