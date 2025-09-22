Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima diario

Hoy en Formosa, el clima presentará cielos parcialmente nubosos por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que promete un inicio de día fresco. No se espera precipitación en las primeras horas y la humedad será considerable pero no extrema, proporcionando un aire refrescante para quienes decidan comenzar su jornada temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 20.5°C, ofreciendo un ambiente más cálido por la tarde. Continuará el clima parcialmente nuboso, sin lluvia esperada. Los vientos se mantendrán moderados, con una velocidad máxima de unos 5 km/h, lo que no debería ser un impedimento para actividades al aire libre. La noche seguirá siendo despejada, brindando una ocasión ideal para observaciones astronómicas si las nubes lo permiten.