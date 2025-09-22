Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025
Hoy en Formosa, el clima presentará cielos parcialmente nubosos por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que promete un inicio de día fresco. No se espera precipitación en las primeras horas y la humedad será considerable pero no extrema, proporcionando un aire refrescante para quienes decidan comenzar su jornada temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 20.5°C, ofreciendo un ambiente más cálido por la tarde. Continuará el clima parcialmente nuboso, sin lluvia esperada. Los vientos se mantendrán moderados, con una velocidad máxima de unos 5 km/h, lo que no debería ser un impedimento para actividades al aire libre. La noche seguirá siendo despejada, brindando una ocasión ideal para observaciones astronómicas si las nubes lo permiten.