Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Informe Meteorológico

En Jujuy, el clima para hoy por la mañana se presenta con cielos despejados y una temperatura que comenzará en 4.2°C. La humedad relativa es de aproximadamente 85%, con vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 10 km/h. Esta es una óptima mañana para actividades al aire libre debido a la baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas ascendiendo a un máximo de 18.4°C. Los vientos provenientes del sector sureste se mantendrán entre los 5 km/h y 13 km/h. Se pronostica una noche tranquila, ideal para observar el cielo, siendo que el día concluirá sin probabilidades considerables de precipitaciones. Las condiciones generales son favorables para quienes desean disfrutar de una noche al aire libre, aunque no se descarta un leve descenso térmico al llegar la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

El sol en Jujuy tendrá su salida a las 7:26 de la mañana, brindando luz diurna hasta su puesta a las 18:41, lo que permite disfrutar de un amplio rango de horas con temperatura agradable. Este día sin mayores nubes, es oportuno para actividades exteriores como caminatas o simplemente admirar el atardecer desde los cerros jujeños.