Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Pronóstico actual

Clima en La Rioja hoy

Esta mañana en La Rioja, el clima se presentará mayormente nuboso con una temperatura mínima de 6°C. Se espera una sensación de frescura debido a los vientos que soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h. La probabilidad de precipitaciones será escasa durante la mañana, manteniendo el tiempo seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado con temperaturas alcanzando hasta 21.1°C. La velocidad media de los vientos se mantendrá estable en 21 km/h, proporcionando una brisa constante. Hacia la noche, es poco probable que haya precipitaciones, por lo que se mantendrá seco. La humedad será elevada con un 60% durante toda la jornada.

Observaciones astronómicas para hoy en La Rioja

En cuanto a los eventos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día de luz moderada.