Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:05

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de alrededor de 4.9°C con una probabilidad de precipitación cero. Vientos soplarán suavemente con una velocidad media que no superará los 17 km/h, mientras la humedad se mantendrá estable en un 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 17°C. Los vientos continuarán, con rachas que podrían llegar hasta los 27 km/h. La noche será fresca pero tranquila, con cielos mayormente despejados hacia el final del día. Será una jornada ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de septiembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:47 y el *atardecer* a las 18:16, proporcionando un día de luz adecuado para planeaciones al aire libre.

Recuerde siempre llevar una capa extra de abrigo si planea salir temprano en la mañana o tarde en la noche, para evitar sorpresas con la temperatura cambiante.