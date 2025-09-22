Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Salta
lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:06

Para este lunes en Salta, el clima estará caracterizado por condiciones parcialmente nubosas. La mañana comenzará con una temperatura mínima de 3.4°C, mientras que los vientos serán suaves, alcanzando velocidades promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones de cielo parcialmente nuboso persistirán, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.2°C. Los vientos serán moderados, con velocidades alrededor de 9 km/h. Hacia la noche, el clima continuará con nubosidad parcial y una leve disminución en la velocidad del viento.

Observaciones astronómicas para hoy

Este lunes, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. La fase lunar actual es propicia para observaciones astronómicas fascinantes, aunque la nubosidad podría interferir ligeramente. Consulte el cielo entre los intervalos predichos para disfrutar de la observación estelar.