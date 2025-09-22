Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Para este lunes en Salta, el clima estará caracterizado por condiciones parcialmente nubosas. La mañana comenzará con una temperatura mínima de 3.4°C, mientras que los vientos serán suaves, alcanzando velocidades promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones de cielo parcialmente nuboso persistirán, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.2°C. Los vientos serán moderados, con velocidades alrededor de 9 km/h. Hacia la noche, el clima continuará con nubosidad parcial y una leve disminución en la velocidad del viento.

Observaciones astronómicas para hoy

Este lunes, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. La fase lunar actual es propicia para observaciones astronómicas fascinantes, aunque la nubosidad podría interferir ligeramente. Consulte el cielo entre los intervalos predichos para disfrutar de la observación estelar.