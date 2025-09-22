Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Este lunes, el clima en San Juan se presentará con cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas alrededor de los 9.2°C nos indican un comienzo de día fresco, mientras que la máxima alcanzará los 20.4°C, ofreciendo una jornada amena para las actividades al aire libre. Se espera que el índice de humedad se mantenga en niveles moderados, contribuyendo a la sensación térmica agradable. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas llegando a un máximo de 11 km/h, lo que no debería afectar significativamente las actividades planificadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Avanzada la tarde y hacia la noche, el clima persistirá sin muchos cambios, con la presencia continua de, al menos, algunas nubes. Aunque la probabilidad de precipitación no supera el 0%, se recomienda estar preparados para cualquier cambio inesperado en el clima. La noche en San Juan estará dominada por temperaturas más frescas, así que es oportuno considerar llevar un abrigo ligero si se tiene planeada alguna actividad al aire libre.