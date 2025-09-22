Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima San Luis

Condiciones matutinas en San Luis

En la mañana de este lunes 22 de septiembre, San Luis se despertará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, ofreciendo un clima fresco para iniciar la semana. La humedad, sin embargo, se sentirá, manteniéndose en un porcentaje considerable, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es mínima. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando hasta los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Conforme avance el día, se mantendrán las nubes parciales en San Luis, pero la temperatura ascenderá hasta los 17.7°C. La noche no introducirá cambios drásticos, dejando el ambiente mayormente estable. Aunque el viento se reducirá ligeramente, seguirá presente con rachas máximas de hasta 22 km/h. No se anticipan lluvias para la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar de un clima tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se aconseja llevar un abrigo ligero para las primeras horas del día. Luego, a medida que las temperaturas aumenten, sería cómodo optar por prendas más ligeras. Manténgase hidratado y protegido del viento en cualquier actividad que realice al aire libre.