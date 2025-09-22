Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Informe climático

Estado del clima en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana con temperaturas mínimas que comenzarán alrededor de los 3.4°C. La humedad alcanzará un porcentaje del 80%, proporcionando una sensación de frescura en la ciudad. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar el día, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo permaneciendo parcialmente nublado. La temperatura máxima no superará los 7.3°C, ofreciendo al día un carácter templado y frío. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente por la tarde, alcanzando los 25 km/h, y se espera que las nubes se retiren levemente, proporcionando algunos intervalos de claridad.

Se sugiere a los residentes salir con abrigo y prestar atención a los cambios repentinos del tiempo.

Finalizando el día, las condiciones se estabilizarán manteniendo una sensación térmica fresca. No se esperan precipitaciones significativas para hoy. La salida del sol fue a las 9:33 y la puesta del sol será a las 18:34, proporcionando una ventana adecuada para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.