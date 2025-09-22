Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Santa Fe
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:07

El clima en la mañana

Hoy en Santa Fe comenzaremos la mañana con un clima fresco y parcialmente nublado. Las temperaturas estarán en torno a los 7.9°C. No se prevé lluvia durante esta parte del día, lo que proporciona un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad se espera alrededor del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará con nubes dispersas, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una brisa ligera que mitigará los efectos del sol. La posibilidad de precipitaciones es baja, asegurando un día mayormente seco para la región.