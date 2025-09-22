Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima en Santa Fe

El clima en la mañana

Hoy en Santa Fe comenzaremos la mañana con un clima fresco y parcialmente nublado. Las temperaturas estarán en torno a los 7.9°C. No se prevé lluvia durante esta parte del día, lo que proporciona un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad se espera alrededor del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará con nubes dispersas, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una brisa ligera que mitigará los efectos del sol. La posibilidad de precipitaciones es baja, asegurando un día mayormente seco para la región.