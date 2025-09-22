Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo en la mañana para Tierra Del Fuego

Hoy, en Tierra Del Fuego, el clima presentará condiciones variables. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de alrededor de -0.6°C, subiendo a un promedio de 2.9°C. Se espera una suave brisa con vientos a 11 km/h, alcanzando ráfagas de viento de hasta 22 km/h. La humedad relativa será alta, alrededor del 96%, haciendo que el ambiente sea considerablemente húmedo y fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo seguirá parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían mantenerse en niveles bajos, aproximándose a los 2.9°C a lo largo del día. Se recomienda tener a mano un abrigo adecuado debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. La probabilidad de precipitación es del 93%, lo que sugiere la posibilidad de lluvias dispersas. Los vientos cambiarán levemente de dirección, pero se mantendrán dentro del rango de 17 km/h.