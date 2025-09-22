Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de septiembre de 2025

lunes, 22 de septiembre de 2025, 06:08

Hoy en Tucumán, la jornada comienza con un clima relativamente benigno. La mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 8.5°C. La humedad rondará el 41%, lo cual ofrecerá una sensación ambiental agradable. Los vientos estarán presentes con una velocidad que alcanzará los 4 km/h, dirigidos principalmente desde el noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 22.4°C. Los vientos aumentarán un poco su intensidad, con ráfagas que alcanzarán hasta 7 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 41%, generando una atmósfera estable. Aunque no se esperan lluvias durante el día, siempre es recomendable estar prevenidos.