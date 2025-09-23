CABA: un fallo judicial determinó que el PAMI deberá volver a entregar medicamentos gratis a los jubilados

El Juzgado Federal 2 respondió a un amparo colectivo presentado por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde.

Medicamentos gratuitos. Foto: Unsplash.

La Justicia resolvió a favor de un amparo y dispuso que el PAMI retome la provisión gratuita de medicamentos a los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia del Juzgado Federal Nº2 amplía una medida cautelar que deja sin efecto las resoluciones del Gobierno nacional que habían limitado este beneficio para los adultos mayores.

“Me acaban de notificar que salió favorable el amparo que presentamos para que le devuelvan a todos los jubilados y jubiladas que tenían los medicamentos gratis, el 100% de cobertura”, expresó el senador nacional y actual candidato de Fuerza Patria, Mariano Recalde, uno de los impulsores del amparo colectivo junto al Centro de Jubilados VDP 27 de Abril.

PAMI. Foto: NA.

El titular del PJ de CABA calificó la decisión judicial como “una excelente noticia” para los grupos afectados. “Es una gran noticia para los 480.000 jubilados y jubiladas de la Ciudad”, afirmó y aseguró que con la cautelar la justicia les dio la razón a los demandantes: “Este recorte es injusto, inhumano y pone en riesgo la salud de nuestros adultos mayores”, añadió.

El candidato de Fuerza Patria concluyó: “El fallo ratifica que la salud no se negocia. Vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados y jubiladas hasta que se restituya plenamente este derecho en todo el país”. “Ojalá se replique en el resto del país. No hay libertad si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios!”, concluyó Recalde.

Los detalles de la resolución que obliga al PAMI a entregar medicamentos gratis a los jubilados

La resolución judicial, dictada el 22 de septiembre, ordena al PAMI suspender la aplicación de las resoluciones que restringieron el programa “Vivir Mejor”. Asimismo, aclara que los trámites ya iniciados y las prestaciones vigentes seguirán teniendo validez, evitando así perjuicios adicionales a los beneficiarios.

En las últimas semanas, tribunales de Tucumán, Córdoba y Mendoza ya habían otorgado medidas cautelares similares, en el marco de amparos colectivos presentados contra el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.