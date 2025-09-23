Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima parcial

Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas serán frescas, con mínimas de 5.6°C, mientras que los vientos soplarán desde el noreste a velocidades moderadas, alcanzando los 21 km/h a lo largo del día. La humedad relativa será de aproximadamente 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el clima parcialmente nuboso, con máximas que rondarán los 15.7°C. Aunque las temperaturas seguirán subiendo, el viento se mantendrá constante con algunas ráfagas ocasionales. Este pronóstico sugiere que no se esperan precipitaciones para lo que resta del día, por lo que podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.