Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima en Catamarca
martes, 23 de septiembre de 2025, 06:01

El clima de hoy en Catamarca se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C matutinos y alcanzarán un máximo de 23.7°C hacia el mediodía. La mañana comienza con una leve brisa que podría alcanzar hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se espera que las nubes persistan, manteniendo el cielo cubierto en gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 21°C hasta caer la noche. Durante la noche, el viento podría aumentar un poco, registrando velocidades de hasta 16 km/h. Es aconsejable llevar un abrigo liviano si planeas salir al anochecer, ya que la temperatura descenderá suavemente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025: El amanecer será a las 08:12 y el atardecer se dará alrededor de las 18:33. Estas condiciones ofrecerán un día más corto, típico de la estación en la región.