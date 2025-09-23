Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima en Catamarca

El clima de hoy en Catamarca se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C matutinos y alcanzarán un máximo de 23.7°C hacia el mediodía. La mañana comienza con una leve brisa que podría alcanzar hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se espera que las nubes persistan, manteniendo el cielo cubierto en gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 21°C hasta caer la noche. Durante la noche, el viento podría aumentar un poco, registrando velocidades de hasta 16 km/h. Es aconsejable llevar un abrigo liviano si planeas salir al anochecer, ya que la temperatura descenderá suavemente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025: El amanecer será a las 08:12 y el atardecer se dará alrededor de las 18:33. Estas condiciones ofrecerán un día más corto, típico de la estación en la región.