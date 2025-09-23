Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con intervalos nubosos y temperaturas mínimas de 7.3°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las temperaturas máximas rondarán los 21.9°C, con una leve brisa que alcanza velocidades de hasta 23 km/h. La humedad relativa del aire estará cerca del 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica varíe ligeramente. No se espera lluvia, lo cual es ideal para aquellas actividades al aire libre planeadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas matutinas y no olvidar protegerse del sol en las horas pico del día. Disfruta de tu día sin preocuparte por precipitaciones inesperadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12 horas, mientras que el atardecer está programado para las 18:21 horas. Aprovecha la luz del sol durante el día para realizar tus actividades.