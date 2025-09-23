Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025
Clima durante la mañana
Hoy en Jujuy, el clima será predominantemente despejado desde la madrugada hasta la mañana, con temperaturas alrededor de 4.2°C. Los vientos, provenientes del sector sureste, tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo la jornada fresca en su inicio.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Para el resto del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18.4°C, con cielos que continuarán parcialmente nubosos. A medida que avanza la tarde, los vientos irán aumentando su intensidad hasta alcanzar los 13 km/h. La humedad relativa rondará el 46%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.
Para aquellos interesados en la astronomía, el sol subirá a las 07:26 a.m. y se ocultará alrededor de las 06:41 p.m., ofreciendo un día con más de once horas de luz solar.