Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

Clima durante la mañana

Hoy en Jujuy, el clima será predominantemente despejado desde la madrugada hasta la mañana, con temperaturas alrededor de 4.2°C. Los vientos, provenientes del sector sureste, tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo la jornada fresca en su inicio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para el resto del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18.4°C, con cielos que continuarán parcialmente nubosos. A medida que avanza la tarde, los vientos irán aumentando su intensidad hasta alcanzar los 13 km/h. La humedad relativa rondará el 46%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

Para aquellos interesados en la astronomía, el sol subirá a las 07:26 a.m. y se ocultará alrededor de las 06:41 p.m., ofreciendo un día con más de once horas de luz solar.