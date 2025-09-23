Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Para este martes en Río Negro, el clima se prevé parcialmente nuboso durante la mayor parte del día. En la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C y se espera una humedad relativa del 82%. La máxima velocidad del viento será de 22 km/h, así que no está de más llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, el tiempo seguirá con cielo parcialmente nuboso y las temperaturas oscilarán hasta llegar a los 17.1°C, con un viento que podría alcanzar rachas de 27 km/h. La humedad en horas de la tarde y noche disminuye levemente, mientras que no se prevé precipitación alguna.

“Aunque la probabilidad de precipitación es baja, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.”