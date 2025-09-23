Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima en Salta

Estado del tiempo en la mañana

Este martes en Salta, se espera un día parcialmente nuboso con clima cálido desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo una mañana fresca para los salteños. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, pero con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

La tarde continuará con condiciones similares, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. El cielo permanecerá con nubes dispersas, y los vientos serán más intensos hacia la noche, con una velocidad promedio que se mantendrá alrededor de 9 km/h. Se espera que la humedad descendiera progresivamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá alrededor de las 08:03 AM y se pondrá cerca de las 06:40 PM. La luna se alzará sobre el horizonte a las 18:02 y se ocultará nuevamente hacia las 07:28 del día siguiente.