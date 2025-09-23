Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
martes, 23 de septiembre de 2025, 06:07

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones de tiempo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, proporcionando un ambiente fresco para comenzar el día. La velocidad del viento se estima en una media alrededor de los 22 km/h, manteniendo el aire en movimiento y refrescando ligeramente la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas subirán hasta los 20.4°C, lo que brindará una tarde agradable en gran parte de la ciudad. Aunque no se espera lluvia significativa, la humedad podría alcanzar un máximo del 61%, lo que podría hacer que se sienta un poco más cálido.

No obstante, las ráfagas de viento podrían intensificarse ligeramente durante la tarde, alcanzando velocidades máximas de hasta 11 km/h. Por lo tanto, es recomendable tener precaución, especialmente si planeas actividades al aire libre.

Recomendaciones: Mantente hidratado y utiliza ropa ligera para disfrutar de un día placentero sin importar las posibles variaciones climáticas.