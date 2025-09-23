Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Estado del clima

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones de tiempo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, proporcionando un ambiente fresco para comenzar el día. La velocidad del viento se estima en una media alrededor de los 22 km/h, manteniendo el aire en movimiento y refrescando ligeramente la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas subirán hasta los 20.4°C, lo que brindará una tarde agradable en gran parte de la ciudad. Aunque no se espera lluvia significativa, la humedad podría alcanzar un máximo del 61%, lo que podría hacer que se sienta un poco más cálido.

No obstante, las ráfagas de viento podrían intensificarse ligeramente durante la tarde, alcanzando velocidades máximas de hasta 11 km/h. Por lo tanto, es recomendable tener precaución, especialmente si planeas actividades al aire libre.

Recomendaciones: Mantente hidratado y utiliza ropa ligera para disfrutar de un día placentero sin importar las posibles variaciones climáticas.