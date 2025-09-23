Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

martes, 23 de septiembre de 2025, 06:07

Pronóstico del tiempo para San Luis por la mañana

Hoy por la mañana en San Luis, el clima se presenta con condiciones de niebla ligera y algunas nubes dispersas. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que se prevé que la sensación térmica sea algo más baja debido a los vientos moderados que soplan desde el sur a una velocidad media de 19 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 42%, lo que podría generar una sensación de frescura en horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se espera que el tiempo continúe con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima alcanzando los 17.7°C. A medida que avanza la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables, aunque se deberá estar atento al aumento gradual del viento, que podría soplar con ráfagas de hasta 36 km/h. La humedad seguirá siendo moderada, oscilando en torno al 66%, lo que aportará una sensación de *comfort* térmico a medida que avance el día.

A los que se encuentren al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera para combatir la ligera brisa fresca que podría sentirse durante el día.