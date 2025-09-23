Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima y pronóstico

Estado del tiempo para la mañana

Hoy en Santa Cruz, por la mañana se espera que el clima presente condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas oscilarán cerca de un mínimo de 4.7°C, alcanzando un máximo de 40.5°C. Los vientos correrán con una velocidad máxima de 16 km/h, afectando parcialmente la estabilidad ambiental. La humedad relativa puede llegar al 95%, lo que sugiere un ambiente notablemente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, las condiciones en Santa Cruz se mantendrán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas continuarán su ascenso hasta llegar a su punto máximo de 40.5°C, mientras que la mínima se mantendrá en el rango de 4.7°C. Por la noche, es posible que el fenómeno nuboso persista, aunque junto a un descenso más marcado de las temperaturas. Los vientos podrán aumentar sus ráfagas hasta alcanzar los 25 km/h. El índice de humedad, sin embargo, podría fluctuar, afectando la percepción térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 23 de septiembre de 2025

Para quienes se interesen en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Este fenómeno de luz natural permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un total de 7 horas con 54 minutos de luz diurna. Cabe destacar que tales observaciones son sensibles a condiciones meteorológicas cambiantes, que en ocasiones pueden impactar la apreciación directa del cielo durante el día.