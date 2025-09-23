Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima en Santa Fe esta mañana

La jornada en Santa Fe comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.9°C. La humedad se mantiene en niveles medios, con una probabilidad de lluvia nula, lo que sugiere que no se esperan precipitaciones durante la mañana. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. Para más información sobre el clima en Argentina, puedes seguir las actualizaciones en Canal 26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo continuando parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.5°C. Aunque será un día mayormente seco, el clima ventoso persistirá con ráfagas alcanzando los 21 km/h. La noche traerá una leve bajada en las temperaturas, cerrando el día sin lluvias significativas. Sin cambios drásticos, la visibilidad será buena, lo que facilita cualquier actividad planeada en exteriores.