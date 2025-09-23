Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Estado del tiempo

Esta mañana en Tucumán, se espera que el clima esté parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 30.2°C, mientras que la máxima estará cerca de los 22.4°C. La humedad será del 80%, proporcionando un ambiente fresco y un tanto húmedo. No se prevén precipitaciones significativas, así que los paraguas podrán quedarse en casa. Los vientos serán de dirección sureste, con una velocidad máxima de hasta 22 km/h, manteniendo el aire en movimiento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al caer la tarde, las condiciones permanecerán similares. Se espera que el cielo siga parcialmente nuboso, estabilizando las temperaturas y manteniendo una agradable sensación térmica. Las máximas alcanzarán nuevamente los 22.4°C. La velocidad del viento podría incrementarse ligeramente, manteniéndose en unos 22 km/h. La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, permitiendo una noche fresca sin cambios abruptos en el clima. Sin embargo, el cielo se mantendrá libre de lluvias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Con estas condiciones, se recomienda vestirse con ropa ligera, adecuada para el calor del día, pero también considerar una chaqueta ligera para la noche. Además, el estado del clima hoy es ideal para actividades al aire libre, como caminatas o paseos cortos, siempre evitando las horas de sol más intenso.