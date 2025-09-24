El tren que conecta Argentina con Paraguay suspendió su servicio: cuándo vuelve a funcionar

El servicio que va desde Posadas, Argentina, hasta Encarnación, Paraguay, no está en funcionamiento. Qué dice el comunicado, en la nota.

Tren que conecta Posadas con Encarnación. Foto: Instagram

Los trenes son un medio de transporte muy utilizado en todo el país, incluso para cruzar las fronteras nacionales. El servicio que conecta a Posadas, Argentina, con Encarnación, Paraguay, cuenta con miles de usuarios, que se vieron afectados por una suspensión del servicio.

Este miércoles 24 de septiembre el servicio ofrecido por Casimiro Zbikoski S.A. no funciona, tal como advirtió la empresa a través de un comunicado. El motivo tiene que ver con trabajos de mantenimiento sobre las vías.

Tren que conecta Posadas con Encarnación. Foto: Instagram

Cabe recordar que este tren es el único que conecta Argentina y Paraguay y circula a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Esta alternativa fundamental para trasladarse puede tener hasta 29 viajes por día, en épocas de temporada alta. Frente a la llegada de la primavera y el poco tiempo para el verano, se decidieron hacer trabajos e interrumpir el normal funcionamiento.

La empresa también confirmó cuándo volverá a funcionar con normalidad: el jueves 25 de septiembre. Solo la jornada del miércoles 24 será utilizada para hacer el mantenimiento y mejorar el estado de las vías por donde pasa el tren.

El comunicado de la empresa que maneja el tren. Foto: Instagram

El Ferrocarril Internacional Casimiro agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias que pueden producirse por el cambio de funcionamiento.

Ya se encuentra operativo el tren que conecta Chascomús y Alejandro Korn

Desde Trenes Argentinos confirmaron en sus redes sociales el regreso de la formación que une Alejandro Korn con Chascomús, un servicio muy esperado por los usuarios de la región.

Tren Roca. Foto: NA

La Línea Roca volvió a detenerse en el municipio de Chascomús, con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1.120,00.