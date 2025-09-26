Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Para el día de hoy, el clima en Catamarca presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas variarán entre los 6.4°C y 23.7°C, asegurando un inicio fresco que se eleva gradualmente. La humedad se sitúa en torno al 37%, brindando un ambiente algo seco durante esta franja horaria. Además, el viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, ofreciendo una brisa que refresca el ambiente a medida que el día avanza.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas mantengan un tono similar, con cielos algo nublados aunque sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán altas pero agradables, ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, la temperatura descenderá, pero el ambiente continuará estable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Dado el día parcialmente nuboso, se recomienda utilizar protección solar ligera, ya que la radiación puede pasar incluso a través de las nubes. Lleve una chaqueta ligera para la primera mitad del día y considere el uso de gafas de sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

La salida del sol está prevista a las 08:12 AM, mientras que la puesta será a las 18:33 PM, permitiendo disfrutar de un buen número de horas de luz diurna para cualquier actividad planeada.