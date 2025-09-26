Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima hoy

El día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas irán desde mínimas de 8.6°C hasta alcanzar máximas de 16°C. Además, los vientos soplarán del noreste a una velocidad máxima de 8 km/h, generando una sensación de leve frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas mantengan el patrón de cielos parcialmente cubiertos. La temperatura máxima alcanzará los 16°C mientras que la humedad relativa rondará el 78%. Los vientos, aunque permanecerán, no superarán los 8 km/h, lo cual mantendrá el ambiente fresco pero sin grandes variaciones térmicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

Hoy, el amanecer en la Ciudad de Buenos Aires está previsto para las 07:57 horas, mientras que el atardecer será a las 17:50 horas. Este horario brinda un total de casi diez horas de luz diurna, pudiendo aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Es recomendable llevar algo de abrigo debido a las mínimas temperaturas del día y la brisa leve que se mantendrá durante toda la jornada.