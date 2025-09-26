Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Córdoba, se prevé un clima con pocas nubes en el cielo durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en alrededor de 7.3°C, mientras que la humedad máxima alcanzará el 54%. Se prevé un día agradable con una leve brisa, ya que la velocidad máxima del viento será de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Conforme avance el día, las máximas alcanzarán los 21.9°C, acompañadas de cielos parcialmente cubiertos. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el viento irá perdiendo intensidad hasta alcanzar velocidades entre los 6 y 12 km/h. La puesta de sol está prevista para las 18:21. La noche traerá un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar al aire libre.