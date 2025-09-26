Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Pronóstico Diurno
viernes, 26 de septiembre de 2025, 06:03

En Corrientes, el clima para hoy se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al iniciar el día. Los vientos soplarán con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche se mantendrán las condiciones nubosas, aunque la temperatura aumentará hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, con rachas que no deberían superar los 19 km/h. Se espera que la humedad relativa durante el día fluctúe alrededor de 94%. En cuanto a las probabilidades de precipitación, el día se mantendrá seco con un índice de 0% de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

Hoy en Corrientes, el sol saldrá a las 07:08 y se pondrá a las 18:08. Estos tiempos marcan el inicio y fin de las actividades diarias para quienes dependen de estas condiciones astronómicas.